Эндрик во всю готовится к переезду Мадрид: Бразилию он уже покорил и теперь отправился в США - «брататься» с игроками НБА

Юный бразилец приедет в «Реал» мировой звездой.

Футболист «Палмейрас» и будущая звезда «Мадрида» был признан «Открытием года» в Бразилии, а также получил трофей за лучший гол в чемпионате – им стал удар Эндрика в 34-м туре в ворота «Ботафого».

17-летний форвард также превзошел Неймара (10) по числу голов за сезон в лиге, забитых в возрасте до 18 лет. Рекордсменом по этому показателю остается Роналдо – его максимальный результат составил 12 голов в сезоне.

Отметим, что Эндрик стал лучшим бомбардиром «Палмейрас» в чемпионате Бразилии. Он уже номинирован на приз лучшему молодому игроку года по версии IFFHS.

В «Реал» бразилец поедет летом, а пока форвард отправился в США - разумеется, на матч НБА.