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Победный пас Джуда Беллингема на Себальоса против «Униона» в 5 фотографиях

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Дани Себальос Дани Себальос
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«Реал Мадрид» совершил очередной камбэк в последнем матче года в Лиге чемпионов, превратив поражение 0:1 в выездную победу со счетом 3:2 над «Унион Берлин».

Джуд Беллингем прекрасным пасом на 89-й минуте подготовил Дани Себальоса к победному голу.

Оцените сами.

Себальосу оставалось только забить победный гол.

Обыграв во вторник немцев, «сливочные» одержали шестую победу в шести матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

 

В феврале «Реал Мадрид» ждет 1/8 финала турнира!

 

5 комментариев
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Джуд вчера был великолепен, шикарно держит мяч, отличный дриблинг. Один из лучших трансферов Мадрида за последние годы. На данный момент окупает каждый цент своей игрой.
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Надеюсь сейчас после матча, Анчелотти сидит и думает, о том, что Лунин не такой уж и плохой вариант. Как по мне Кепа провел один из самых слабых матчей.
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"Сабальосу оставалось только забить" Прозвучало будто, ну такой, мимо проходя посмотрел на мяч и он закатился. Поди попади таким точным бильярдным ударом в самый уголок ворот. Джуд хорош, спору нет, ни кто и не сомневается, но и заслугу Себаса не нужно принижать.
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Машина помнит ещё, как немцев обыгрывать💪🏻
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Ответ Александр Сергеев
"Сабальосу оставалось только забить" Прозвучало будто, ну такой, мимо проходя посмотрел на мяч и он закатился. Поди попади таким точным бильярдным ударом в самый уголок ворот. Джуд хорош, спору нет, ни кто и не сомневается, но и заслугу Себаса не нужно принижать.
Тоже удивился такой формулировке.)) Ко всему перечисленному, на пути от мяча до ворот - два защитника и вратарь.

Гол - очень хорош, Думаю, его недооценивают чисто из-за того, что забил именно Дани (7-ой в иерархии полузащитников Реала и самый, пожалуй, незаметный).
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