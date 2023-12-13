Победный пас Джуда Беллингема на Себальоса против «Униона» в 5 фотографиях
«Реал Мадрид» совершил очередной камбэк в последнем матче года в Лиге чемпионов, превратив поражение 0:1 в выездную победу со счетом 3:2 над «Унион Берлин».
Джуд Беллингем прекрасным пасом на 89-й минуте подготовил Дани Себальоса к победному голу.
Оцените сами.
Себальосу оставалось только забить победный гол.
Обыграв во вторник немцев, «сливочные» одержали шестую победу в шести матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.
В феврале «Реал Мадрид» ждет 1/8 финала турнира!
Гол - очень хорош, Думаю, его недооценивают чисто из-за того, что забил именно Дани (7-ой в иерархии полузащитников Реала и самый, пожалуй, незаметный).