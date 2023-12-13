Победный пас Джуда Беллингема на Себальоса против «Униона» в 5 фотографиях

«Реал Мадрид» совершил очередной камбэк в последнем матче года в Лиге чемпионов, превратив поражение 0:1 в выездную победу со счетом 3:2 над «Унион Берлин».

Джуд Беллингем прекрасным пасом на 89-й минуте подготовил Дани Себальоса к победному голу.

Оцените сами.

Себальосу оставалось только забить победный гол.

Обыграв во вторник немцев, «сливочные» одержали шестую победу в шести матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

В феврале «Реал Мадрид» ждет 1/8 финала турнира!