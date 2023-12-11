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Завершают год красиво: Тибо Куртуа с женой в новой стильной фотосессии📸

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Одна из самых красивых пар в футболе Тибо Куртуа с супругой Мишель приняли участие в новой фотосессии для Elle Spain. Мишель поделилась стильными кадрами в своих социальных сетях.

Напомним, что израильская модель и бельгийский голкипер поженились прошлым летом. Свадьба получилась роскошной, как и последующий медовый месяц на островах. Но вот дальше удача отвернулась от Тибо, и в августе во время тренировки с «Мадридом» он получил серьезную травму - разрыв крестообразных связок, от которой продолжает восстанавливаться до сих пор.

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