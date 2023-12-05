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Комплимент от легенды. Бьелса назвал роль Модрича самой сложной в футболе и похвалил хорвата

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Признание маэстро.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса рассказал о тактической важности хавбека «Мадрида» Луки Модрича.

«Самый сложный для поиска игрок в футболе − это «восьмерка». Я называю его «Модрич»: защищается как «шестерка», а атакует как «десятка». Он [Лука] умеет защищаться, умеет атаковать и понимает игру в обоих направлениях».

Сейчас хорват травмирован, но врачи «Мадрида» оптимистичны. Потеря Модрича для Анчелотти очень серьезна, так как надолго выбыли Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга. И Карлетто нет большого выбора среди игроков на данную позицию.

По последним данным, уже в ближайший уикенд Модрич может вернуться в состав.

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