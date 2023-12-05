📹Важный момент вместе с семьей. На видео попало, как на церемонии Golden Boy Беллингем трогательно поприветствовал отца

Многое сделал для карьеры сына.

В понедельник хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем получил награду Golden Boy 2023, которая вручается лучшему молодому игроку. Англичанин набрал рекордные 485 баллов из 500, которые ему дали журналисты. Беллингем стал первым игроком «Мадрида» с этой наградой.

«Я горжусь тем, что выиграл Golden Boy. Мой секрет − это ответственность с тех пор, как я был ребенком из академии. Мне это нравится».

Также Джуд отметил, что главная причина его успеха − семья. После церемонии Беллингем очень тепло встретил своего отца Марка.

Марк Беллингем в прошлом был своего рода странствующим футболистом, так как успел сыграть в двадцати клубах. В настоящее время он живет в Сандерленде, где играет в футбол младший сын Джоб. Дениз Беллингем, в свою очередь, живет в Мадриде вместе с хавбеком «Мадрида».

В 2021 году Джуд Беллингем в интервью FA дал четкое определение отношениям с отцом: «Если говорить о футбольных героях, мой отец всегда был для меня номером один. Когда ты идешь и смотришь, как он играет каждую неделю в чемпионате низшего дивизиона, ты понимаешь, что это не АПЛ или что-то такое. Но видя, как он играет и какая атмосфера царит вокруг, ты влюбляешься в футбол. Так что да, наверное, именно он был моим первым героем».

Джуд Беллингем не раз давал понять, что в детстве футбол его не очень интересовал, но именно пример отца пробудил любовь к игре номер один. Причем Марк всегда присутствовал в жизни сына, давая ему ценные совета. В какой-то момент они перестали быть в формате «отец и сын», а перешли на уровень «тренер и игрок».