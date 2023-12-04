«Горжусь собой, эту награду можно выиграть только раз». Первые слова Беллингема после победы в Golden Boy

Сегодня Джуд Беллингем отправится в Германию, чтобы получить награду Golden Boy, которую он завоевал в прошлом месяце.

Полузащитник «Реала» выразил восторг после того, как узнал о победе:

«Я хочу поблагодарить товарищей по «Реалу» и весь состав, господина Анчелотти, президента, мою семью, мою маму Дениз, моего отца Марка, моего младшего брата Джоба, друзей, которые завалили меня поздравлениями и продолжают это делать.

Без всех этих людей, без их помощи на поле и вне его, без их постоянной поддержки и без болельщиков, которые меня поддерживают, я бы не смог выиграть Golden Boy».

В «Мадриде» много счастливых людей, начиная с президента, но прежде всего я горжусь собой. Я счастлив и, конечно, благодарю всех голосовавших за меня.

Я очень ждал этого, ведь это трофей на всю жизнь, который можно выиграть только один раз. Я третий англичанин, выигравший его, после Уэйна Руни, одного из моих кумиров, и Стерлинга.

Это был мой последний шанс, потому что в 2024 году я уже не смогу участвовать, так как превышу возраст для этого трофея.