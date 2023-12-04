Беллингем назвал трех игроков, которые выиграют Golden Boy в следующем году

«Кто может стать моим преемником на эту награду? Я назову три имени. Во-первых, Арда Гюлер – это феномен, мы видим, как он тренируется, и мы в восторге от него», – сказал Джуд Беллингем после победы в номинации Golden Boy (лучший молодой игрок).

«Затем мой бывший товарищ по команде Джейми Байно -иттенс из дортмундской «Боруссии». И, наконец, мой брат Джоб», – добавил Беллингем.

У Гюлера есть все шансы забрать награду, если он преодолеет проблемы со здоровьем. Что касается Джобе Беллингема, то за ним тоже стоит следить в наступающем году. Сейчас 18-летний англичанин выступает за «Сандерленд», где он забил три мяча в 18 матчах этого сезона.

Но до брата еще далеко: Джуд стал одним из самых результативных игроков в Европе, забив 15 голов в 17 матчах.