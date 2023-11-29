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Жена Тибо Куртуа привлекла к себе внимание во время премьеры документального фильма

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Мишель Герциг отвлекла все внимание от своего мужа Тибо Куртуа на красной дорожке.

Тибо присоединился к жене-модели на премьере документального фильма интернет-сенсации Марии Помбо.

Несмотря на то, что Мишель была в компании одного из лучших вратарей мира, именно она привлекла внимание гостей.

26-летняя девушка выбрала черный корсет и брюки из страз в сочетании с черным пиджаком для премьеры.

Вратарь «Реала» начал встречаться с израильской моделью еще в 2021 году, а в начале этого года они связали себя узами брака в Каннах.

Мишель регулярно делится с поклонниками своим образом жизни в социальных сетях.

4 комментария
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Алексей Дустов
Ответ Бухгалтер2021
идеальная,без всяких губ и титек накачанных
Присмотрись)
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Бухгалтер2021
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идеальная,без всяких губ и титек накачанных
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Птюч, Ёж.
ножки чёткие)
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Андрей Белоусов
Чёткая чика
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