Жена Тибо Куртуа привлекла к себе внимание во время премьеры документального фильма

Мишель Герциг отвлекла все внимание от своего мужа Тибо Куртуа на красной дорожке.

Тибо присоединился к жене-модели на премьере документального фильма интернет-сенсации Марии Помбо.

Несмотря на то, что Мишель была в компании одного из лучших вратарей мира, именно она привлекла внимание гостей.

26-летняя девушка выбрала черный корсет и брюки из страз в сочетании с черным пиджаком для премьеры.

Вратарь «Реала» начал встречаться с израильской моделью еще в 2021 году, а в начале этого года они связали себя узами брака в Каннах.

Мишель регулярно делится с поклонниками своим образом жизни в социальных сетях.