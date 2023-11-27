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Один из лидеров «Мадрида» может пропустить матч с «Наполи» в ЛЧ. Он получил травму в игре с «Кадисом»

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Лука Модрич рискует пропустить ответную встречу «Реала» и «Наполи» в Лиге чемпионов, сообщает Хосе Луис из El Chiringuito. По данным журналиста, хорват повредил икроножную мышцу в матче против «Кадиса».

Модрич вышел в старте, отдал ассист и на 70-й минуте был заменен. Уже на скамейке запасных Луке оказывали помощь врачи «королевского клуба».

Как пишет Марио Кортегана из The Athletic, есть реальные шансы, что полузащитник сможет вовремя восстановиться. Во вторник, 28 ноября, он пройдет дополнительные обследования. Необходимо убедиться, что повреждение не носит серьезный характер. Встреча с неаполитанцами назначена на 29 ноября.

«Мадрид» надеется, что Модрич избежал серьезного повреждения, учитывая большое количество травмированных в команде. Сейчас в лазарете «сливочных» находятся шесть футболистов.

Будем ждать Луку в составе на матч с «Наполи».

1 комментарий

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Asker Nourusov
Здоровья и только здоровья нашему маэстро)))!!!!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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