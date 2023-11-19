Уедет на заработки? Испанские СМИ предполагают, что летом Модрич покинет «Мадрид»

Ближе к нефти и солнцу.

Как сообщают испанские СМИ, по окончании нынешнего сезона Лука Модрич покинет «Мадрид» и отправится в Саудовскую Аравию.

По данным Sport, Модрич намерен завершить свою двенадцатилетнюю карьеру в «королевском клубе» в конце сезона. Его агент ранее намекал, что у полузащитника было несколько предложений от других клубов.

«Этим летом к нему был интерес. У моего клиента есть несколько предложений как от столичного клуба, так и от другого.

В настоящее время Модрич думает о мадридском «Реале», но идея его перехода в лигу Саудовской Аравии возможна, если предложение будет подходящим».

После того, как в «Мадрид» перебрался английская суперзвезда Джуд Беллингем, игровое время 38-летнего хорвата сильно упало. Если в сборной хорват все еще выходит в старте, то на клубном уровне лишь во втором тайме со скамейки.