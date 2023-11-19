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Уедет на заработки? Испанские СМИ предполагают, что летом Модрич покинет «Мадрид»

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Ближе к нефти и солнцу.

Как сообщают испанские СМИ, по окончании нынешнего сезона Лука Модрич покинет «Мадрид» и отправится в Саудовскую Аравию.

По данным Sport, Модрич намерен завершить свою двенадцатилетнюю карьеру в «королевском клубе» в конце сезона. Его агент ранее намекал, что у полузащитника было несколько предложений от других клубов.

«Этим летом к нему был интерес. У моего клиента есть несколько предложений как от столичного клуба, так и от другого.

В настоящее время Модрич думает о мадридском «Реале», но идея его перехода в лигу Саудовской Аравии возможна, если предложение будет подходящим».

После того, как в «Мадрид» перебрался английская суперзвезда Джуд Беллингем, игровое время 38-летнего хорвата сильно упало. Если в сборной хорват все еще выходит в старте, то на клубном уровне лишь во втором тайме со скамейки.

3 комментария

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Артем Павлычев
Жаль, конечно, но он уже всё выиграл в нашем клубе, в том числе и ЗМ🏆🤍🤍🤍
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Санти Воид
возраст почётный, почему бы и нет. хотя всё ещё достоин.
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hbp8wr2jzd
Так хотелось бы, что бы и он, и Кроос завершили свои карьеры именно в Реале…
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