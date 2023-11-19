У «Реала» большие проблемы с травмами, но фанаты нашли решение для полузащиты Анчелотти

В списке травмированных «Реала» уже девять человек, и одним из наиболее тревожных моментов для Анчелотти становится пробел в зоне полузащиты, так как ни Орельен Тчуамени, ни Эдуардо Камавинга не выйдут на поле до января.

Предполагается, что в ближайшие матчи Карло Анчелотти выпустит на позицию опорника Тони Крооса. Однако фанаты предлагают альтернативу:

«Мы все знаем, что Кроос гораздо полезнее в качестве центрального защитника, ему не хватает многих качеств, чтобы стать отличным опорником. В прошлом на этой позиции играл Беллингем, но мы никак не можем ставить лучшего бомбардира так глубоко.

Итак, кто же еще один игрок, имеющий большой опыт работы в роли опорника и способный принести пользу как оборонительной, так и атакующей структуре? Давид Алаба! Он провел 27 матчей в качестве опорнрика и еще 51 в качестве восьмерки. Перестановка Алабы в центр поля означает, что Начо будет выходить в старте, что может оказаться даже лучше, поскольку связка Начо-Рюдигер – лучшая на сегодня. В этом сезоне Алаба постоянно ошибается, и матч с «Атлетико» – лучший пример. Поэтому, пока Начо и Рюдигер в форме, Алаба на позиции опорника будет полезен.

Возможно, сейчас самое подходящее время для экспериментов: до конца года «Мадриду» предстоит сыграть с 16-м «Кадисом», 19-й «Гранадой», 7-м «Бетисом», 14-м «Вильяреалом» и 15-м «Алавесом».

Вот как это могло бы выглядеть: