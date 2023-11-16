У «Реала» кошмар с травмами: в лазарете 8 (!!!) игроков основы, главный врач команды уволен
К нему есть вопросы и по прошлому сезону.
«Реал» обескровлен постоянными травами игроков - сейчас в списке травмированных сплошь игроки основы: Тибо Куртуа, Кепа, Джуд Беллингем, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер, Эдуарду Камавинга.
На фоне такой ситуации клуб решил прекратить сотрудничество с главным врачом команды Нико Михичем. Хорват работал в клубе с 2017-го года.
Решение об уходе специалиста было принято из-за травм игроков в начале сезона и работы с восстановлением после них.
В первую очередь речь идет о ситуации с хавбеком Ардой Гюлером, у которого возникали постоянные рецидивы травм и мышечные повреждения.
Кроме того, ранее возникали споры в отношении рецидивов травм у Карима Бензема, Давида Алабы и Дани Себальоса.
При Зидане был помощник лысый - кажется он закрывал это направление.