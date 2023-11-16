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У «Реала» кошмар с травмами: в лазарете 8 (!!!) игроков основы, главный врач команды уволен

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К нему есть вопросы и по прошлому сезону.

«Реал» обескровлен постоянными травами игроков - сейчас в списке травмированных сплошь игроки основы: Тибо Куртуа, Кепа, Джуд Беллингем, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер, Эдуарду Камавинга.

На фоне такой ситуации клуб решил прекратить сотрудничество с главным врачом команды Нико Михичем. Хорват работал в клубе с 2017-го года.

Doctor Niko Mihic takes over Real Madrid's medical team | MARCA in English

Решение об уходе специалиста было принято из-за травм игроков в начале сезона и работы с восстановлением после них.

В первую очередь речь идет о ситуации с хавбеком Ардой Гюлером, у которого возникали постоянные рецидивы травм и мышечные повреждения.

Кроме того, ранее возникали споры в отношении рецидивов травм у Карима Бензема, Давида Алабы и Дани Себальоса.

4 комментария

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Нефанатик
Нашли крайнего. Причем тут врач? Забота врача лечить, а лечат уже травмированных. Вопросы с травмами - это к Анчелотти и его тренерскому штабу, вместе с его физиотерапевтами. Они нагружают игроков. При Зидане такого не было.
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corazón blanco
Кстати, тоже изначально писали что его уволили, но оказалось, что просто теперь не главный врач, а нижестоящую должность его отправили и он также будет продолжать работать с клубом.
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Алексей Радевич
Ответ Нефанатик
Нашли крайнего. Причем тут врач? Забота врача лечить, а лечат уже травмированных. Вопросы с травмами - это к Анчелотти и его тренерскому штабу, вместе с его физиотерапевтами. Они нагружают игроков. При Зидане такого не было.
Поэтому сезон 20-21 закончили с 64 травмами......
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di Malkovich
Ответ Нефанатик
Нашли крайнего. Причем тут врач? Забота врача лечить, а лечат уже травмированных. Вопросы с травмами - это к Анчелотти и его тренерскому штабу, вместе с его физиотерапевтами. Они нагружают игроков. При Зидане такого не было.
Тренер по физподготовке - вот основа травмобезопасности. Но рецедивы - это и к врачам вопросы.
При Зидане был помощник лысый - кажется он закрывал это направление.
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