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Модрич вспомнил, как «Мадрид» взял Десиму. Перед финалом против «Атлетико» Рамос сказал Луке важные слова

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24 мая 2014 года «Реал» завоевал Десиму – десятый Кубок европейских чемпионов. В финале Лиги чемпионов «королевский клуб» со счетом 4:1 одолел «Атлетико». «Мадрид» добил соперника уже в овертайме.

Лука Модрич вспомнил тот легендарный финал и путь к нему:

«На «Альянц Арене» фанаты «Баварии» своими глазами увидели ураган имени мадридского «Реала». Мы выиграли со счетом 4:0, исторический результат. Тот матч укрепил нашу веру в то, что это был тот самый год. Мы уже представляли себя с трофеем в руках.

В ночь перед финалом я хорошо выспался. Сыграть в финале Лиги чемпионов – мечта каждого игрока, я не испытывал ни страха, ни беспокойства. Флорентино мотивировал нас сделать все, что в наших силах. Было видно, как сильно он хотел этот трофей. Мы знали, что это был первый финал за 12 лет. Мадридский «Реал» ждал слишком долго».

Лука перенесся в день финала:

«В раздевалке царила особая атмосфера, мы все были серьезны и сконцентрированы. Помню, как ко мне подошел Серхио Рамос. Я заметил, что в его глазах появились особые эмоции. Он сказал мне: «Лука, ты очень важен для нас, нам нужно, чтобы ты сегодня выложился на все сто».

Это был трудный матч. Они забили на 36-й минуте. Я наблюдал за этой сценой, словно в замедленной съемке. Я был недалеко от сетки, когда мяч летел в ворота, я надеялся, что Икер Касильяс сможет отразить этот удар. Но он этого не сделал. Я был разочарован, потому что мы играли лучше, чем они. Но мы никогда не переставали верить.

Судья добавил 5 минут дополнительного времени. Время шло быстро для нас, но медленно для «Атлетико». На 92-й минуте мы получили угловой. Я был спокоен, но напряжение в воздухе можно было резать ножом. Я понял, что траектория полета мяча была правильной, и когда я увидел, как Серхио прыгнул, я подумал, что он попадет в сетку. Секундомер показывал 92 минуты и 48 секунд. Это был момент, который изменил ход истории мадридского «Реала».

С Лукой спорить трудно. Ведь то, что было дальше, действительно, история.

2 комментария

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Роман
А Барселона в 2014 г. взяла 9 Кубок Гампера. Фантастика.
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Роман
Модрич сделал тот самый голевой пас на 93 минуте с углового.
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