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«Если он не хочет помнить, то пусть». Дани Карвахаль ответил на заявление Жерара Пике о победе «Реала» в Лиге чемпионов в 2022 году

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Дани Карвахаль заявил, что не будет вступать в дебаты с Жераром Пике из-за его комментариев о триумфе «Реала» в Лиге чемпионов в 2022 году.

«Пике сказал, что никто не вспомнит наш 14-й кубок? Я не собираюсь вступать в дискуссию с ним. Если Жерар не хочет помнить нашу победу, то пусть, но я думаю, что тот путь к кубку стал одним из самых запоминающихся в истории турнира», - заметил Дани.

«Реал Мадрид» стал королем Европы в рекордный 14-й раз по итогам сезона 2021/22, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0.

На пути к триумфу на «Стад де Франс» «Мадрид» совершил несколько невероятных камбэков: с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала, с «Челси» в четвертьфинале и в полуфинале с «Манчестер Сити».

3 комментария

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Артём Поддубный
Кто-то всерьёз воспринимает слова Пике? Он и есть тот чувачек, карьеру которого будут помнить только потому что он встречался с Шакирой. То что сотворил Реал в сезоне 21/22 невозможно забыть, как бальзам на душу фанатам Реала, и страшный сон фанатов МС, Челси и ПСЖ.
+7
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+7
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corazón blanco
Отличный ответ от Дани. Не хочет запоминать не надо, но раз Пике говорит о нем, значит запомнил его очень хорошо. Тут все просто)
+3
0
+3
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V S
Да о Пике будут помнить не как футболиста , а об о том , что встречался с Шакирей . ! ! ! . VS .
0
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0
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