«Если он не хочет помнить, то пусть». Дани Карвахаль ответил на заявление Жерара Пике о победе «Реала» в Лиге чемпионов в 2022 году

Дани Карвахаль заявил, что не будет вступать в дебаты с Жераром Пике из-за его комментариев о триумфе «Реала» в Лиге чемпионов в 2022 году.

«Пике сказал, что никто не вспомнит наш 14-й кубок? Я не собираюсь вступать в дискуссию с ним. Если Жерар не хочет помнить нашу победу, то пусть, но я думаю, что тот путь к кубку стал одним из самых запоминающихся в истории турнира», - заметил Дани.

«Реал Мадрид» стал королем Европы в рекордный 14-й раз по итогам сезона 2021/22, обыграв в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0.

На пути к триумфу на «Стад де Франс» «Мадрид» совершил несколько невероятных камбэков: с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала, с «Челси» в четвертьфинале и в полуфинале с «Манчестер Сити».