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Бразильский звездный полузащитник повторил празднование Беллингема и отправил послание Джуду

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Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета повторил празднование Джуда Беллингема, забив победный гол в ворота «Олимпиакоса» Лиге Европы.

«Только сегодня, друг мой», - написал футболист в посте в социальных сетях.

Жест Беллингема уже становится культовым – в этом сезоне его воспроизвели несколько игроков из разных клубов.

Что касается Лукаса Пакеты, то атакующий полузащитник был связан с «Реалом» в 2021 и 2022 годах. На счету 26-летнего футболиста 9 голов в 42 матчах за сборную Бразилии.

4 комментария

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ZA.RMA
Как Лукас Пакета был связан с Реалом? :/
+2
0
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Igor Ivanov
Ответ ZA.RMA
Как Лукас Пакета был связан с Реалом? :/
Ментально, наверное.
+1
0
+1
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Роман Кулахсзян
Ответ Bazilic
Вот вам самими не смешно? Месси после гола на Бернабеу в 18 году тоже в стиле Беллингема праздновал?
Он еще тогда знал , что Джуд станет великим
0
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0
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