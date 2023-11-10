Бразильский звездный полузащитник повторил празднование Беллингема и отправил послание Джуду

Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета повторил празднование Джуда Беллингема, забив победный гол в ворота «Олимпиакоса» Лиге Европы.

«Только сегодня, друг мой», - написал футболист в посте в социальных сетях.

Жест Беллингема уже становится культовым – в этом сезоне его воспроизвели несколько игроков из разных клубов.

Что касается Лукаса Пакеты, то атакующий полузащитник был связан с «Реалом» в 2021 и 2022 годах. На счету 26-летнего футболиста 9 голов в 42 матчах за сборную Бразилии.