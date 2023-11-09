Милитао приближает свое возвращение на поле. Известно, когда Эдер вновь сможет тренироваться на газоне

Когда Эдер Милитао порвал «кресты» в самом начале сезона, «Мадрид» не стал экстренно искать замену защитнику на трансферном рынке. Клуб верил, что хорошая генетика позволит бразильцу выздороветь достаточно быстро.

Похоже, руководство не ошиблось. По данным Relevo, реабилитация Милитао опережает изначально установленный график. Эдер вернется к тренировкам на траве уже в декабре.

Точная дата возвращения игрока в строй пока не определена. Как пишут журналисты Relevo, картина прояснится после рождественских каникул.

Если история пойдет по наилучшему сценарию, в конце декабря бразилец покинет спортзал и начнет индивидуальные тренировки на газоне. Затем он сможет постепенно присоединиться к совместной работе с одноклубниками.

«Мадрид» попытается исключить любые риски, которые могут встать на пути защитника к выздоровлению. Милитао проведет личную предсезонку, чтобы восстановить физический тонус. В ближайшие недели из Сан-Паулу к нему прилетит личный тренер по физподготовке Бруно Како. Работа со специалистом поможет избежать мышечных травм, типичных после операции, которую перенес Эдер.

Главное, что клуб не теряет веру в своего игрока. По данным Фабрицио Романо, в ближайшие дни «Мадрид» продлит с защитником соглашение. Новый контракт Милитао будет рассчитан до июня 2028 года, а сумма отступных составит 1 миллиард евро.

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