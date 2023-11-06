🤯 «Новый Пеле». Эндрик вызван в сборную Бразилии - он будет самым молодым игроком команды за 30 лет! 😱
Выступающий за «Палмейрас», нападающий «Реала» Эндрик вошел в историю бразильского футбола.
17-летний юноша стал самым молодым игроком сборной Бразилии с 1994 года, когда в составе «селесао» впервые засияла звезда Роналдо.
Напомним, что Эндрика вызвали на игры квалификации ЧМ-2026 против Колумбии и Аргентины.
💭 «Абсолютный мировой класс».
💭 «Вот он настоящий Роналдо».
💭 «У него есть несколько феноменальных предшественников, которым стоит соответствовать».
💭 «Новый Пеле».
💭 «Будущий обладатель «Золотого мяча».
💭 «У него есть все, чтобы стать лучшим».
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