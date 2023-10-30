Паленая футболка открыла для Беллингема Зидана. Джуд называет француза своей ролевой моделью

Беллингем стал первым игроком «Мадрида», которому удалось получить Трофей Копа – награду лучшему молодому футболисту сезона. В борьбе за приз Джуд обошел своего друга Джамала Мусиалу. На церемонии вручения премии парни обменялись любезностями.

В беседе с изданием L’Equipe новоиспеченный обладатель Трофея Копа рассказал о своих кумирах:

«Я восхищался игроками «Бирмингема», команды, которая выиграла Кубок лиги на «Уэмбли» [в 2011 году]. Моими героями были Себ Ларссон, Крэйг Гарднер и Бауэр. По мере того, как я все больше увлекался футболом, папа становился для меня самой важной фигурой.

Позже я восхищался Уэйном Руни и Стивеном Джеррардом просто потому, что они играли в Англии. Потом я немного повзрослел».

Сильнейшее влияние на Джуда оказал Зидан. Англичанин признался, что узнал о Зинедине благодаря паленой футболке:

«У моего отца была поддельная футболка с фамилией Зидана, которую он купил на пляже. Он носил ее везде, часто надевал дома. Однажды я спросил его: «Кстати, а что это за парень?» Он ответил: «Зайди на YouTube и посмотри на него». С тех пор я, наверное, так и не перестал [смотреть видео игры Зидана].

Зидан был тем игроком, которым хотел быть я. Мне посчастливилось встретиться с ним во время финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» [в 2022 году]. Я вел себя как ребенок – смотрел на него [Зидана] широко распахнутыми глазами. От него исходила невероятная энергия. По словам ребят, которые играли с ним здесь [в «Реале»], он был отличным тренером. Это не менее важно».

А ведь в «королевском клубе» Беллингем в каком-то смысле стал наследником Зидана. Полузащитник выбрал 5-й номер, под которым когда-то за «сливочных» выступал француз. Джуд сам признавался, что выбрал этот номер из-за любви к Зизу.

Но сможет ли Беллингем построить столь же успешную карьеру в «Мадриде»?