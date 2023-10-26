«Мой сын мечтает перейти в «Хетафе». Игроки академии «Реала» потеряли надежду на шанс в первой команде

Мадридцы не нуждаются в воспитанниках.

В то время как в «Барселоне» один за другим дебютируют юные игроки, прошедшие академию каталонцев, «Реал» не прибегает к помощи молодежи.

Relevo объясняет, у «сливочных» есть на то веская причина — в этом просто нет нужды. Пока «блаугране» приходится выискивать таланты внутри клуба из-за финансовых трудностей, «Реал» твердо стоит на ногах и полностью укомплектовал свою команду лучшими игроками со всего мира.

Дани Карвахаль и Начо стали последними воспитанниками «Ла Фабрики», попавшими в основной состав сразу после академии. Серхио Аррибас был ближе всех к тому, чтобы пробить этот потолок, но этим летом его все же продали в «Альмерию».

Главным талантом «Кастильи» на данный момент считается Нико Пас, однако 19-летний полузащитник до сих пор не получил свой дебют в первой команде.

Эта тенденция совершенно не беспокоит клуб, но изменила атмосферу среди юных футболистов. Игроки академии уже не мечтают о «Реале».

«Я надеюсь пробиться в лигу. Здесь мы каждый день работаем для этого. Мы хотим стать профессионалами и знаем, что это очень сложно. Попасть в первую команду «Мадрида» сейчас невозможно», — сказали Relevo молодые воспитанники команды.

«Например, для моего сына было бы мечтой попасть в «Хетафе». Многие люди удивляются, зачем проводить сотни часов здесь, в Вальдебебасе, чтобы мой сын в конце концов так и не пробился в команду. Но попасть в команду первого дивизиона было бы потрясающе», — поделилась с изданием мама одного из игроков.

Несмотря на упаднические настроения среди молодежи, «Реал» остается лидером по количеству воспитанников в топ-5 европейских лигах. Согласно прошлогоднему исследованию CIES, «Реал Мадрид» дарит миру наибольшее количество игроков — на тот момент в пятерке лучших лиг выступало 43 футболиста, прошедших «Ла Фабрику». А «Барселона» в прошлом октябре заняла второе место в рейтинге с 38 игроками.

«Реал» прекрасно умеет формировать новых футболистов, но на место в основном составе им надеяться не стоит.

А вы бы хотели, чтобы «Мадрид» больше привлекал воспитанников в первую команду?