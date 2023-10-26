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«Мой сын мечтает перейти в «Хетафе». Игроки академии «Реала» потеряли надежду на шанс в первой команде

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Мадридцы не нуждаются в воспитанниках.

В то время как в «Барселоне» один за другим дебютируют юные игроки, прошедшие академию каталонцев, «Реал» не прибегает к помощи молодежи.

Relevo объясняет, у «сливочных» есть на то веская причина — в этом просто нет нужды. Пока «блаугране» приходится выискивать таланты внутри клуба из-за финансовых трудностей, «Реал» твердо стоит на ногах и полностью укомплектовал свою команду лучшими игроками со всего мира.

Дани Карвахаль и Начо стали последними воспитанниками «Ла Фабрики», попавшими в основной состав сразу после академии. Серхио Аррибас был ближе всех к тому, чтобы пробить этот потолок, но этим летом его все же продали в «Альмерию».

Главным талантом «Кастильи» на данный момент считается Нико Пас, однако 19-летний полузащитник до сих пор не получил свой дебют в первой команде.

Эта тенденция совершенно не беспокоит клуб, но изменила атмосферу среди юных футболистов. Игроки академии уже не мечтают о «Реале».

«Я надеюсь пробиться в лигу. Здесь мы каждый день работаем для этого. Мы хотим стать профессионалами и знаем, что это очень сложно. Попасть в первую команду «Мадрида» сейчас невозможно», — сказали Relevo молодые воспитанники команды.

«Например, для моего сына было бы мечтой попасть в «Хетафе». Многие люди удивляются, зачем проводить сотни часов здесь, в Вальдебебасе, чтобы мой сын в конце концов так и не пробился в команду. Но попасть в команду первого дивизиона было бы потрясающе», — поделилась с изданием мама одного из игроков.

Несмотря на упаднические настроения среди молодежи, «Реал» остается лидером по количеству воспитанников в топ-5 европейских лигах. Согласно прошлогоднему исследованию CIES, «Реал Мадрид» дарит миру наибольшее количество игроков — на тот момент в пятерке лучших лиг выступало 43 футболиста, прошедших «Ла Фабрику». А «Барселона» в прошлом октябре заняла второе место в рейтинге с 38 игроками.

«Реал» прекрасно умеет формировать новых футболистов, но на место в основном составе им надеяться не стоит.

А вы бы хотели, чтобы «Мадрид» больше привлекал воспитанников в первую команду?

 

5 комментариев

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xDe xDe
Видеть больше воспитанников в команде, конечно, хотелось бы, но на самом деле в ситуации нет ровным счётом ничего страшного. Любая молодёжка - это, в первую очередь, трамплин для молодого игрока в мир футбола в целом, а не в родную "взрослую" команду. Ну и от тренера главной команды, конечно, зависит многое. Сейчас у нас Карло, а он ротацию даже не слишком любит, что уж говорить о привлечении молодых.
+7
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+6
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Ruslan3132
Это плохая тенденция на самом деле. Не хватает доверия молодым игрокам...Это НЕ плюс.
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akaAzazello
Может, дело скорее в талантах игроков академии. Гави не только в Барсу попал, но и в сборную. Как и Педри, и Ямаль. А кто из академии Мадрида попал в сборную, при этом не попав в основу Реала?

Кстати, Хоселу тоже выпускник академии Мадрида, как и Фран Гарсиа (и, если кто забыл, Карвахаль пробирался тоже не напрямую, а через Германию)

Вообще Реал потенциально интересных игроков из академии продаёт с правом первоочередного и/или обратного выкупа - так что только от них зависит, вернуться ли они
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Солдат сэра Алекса 2.0
печаль, могли быть раздавать по арендам и возвращать тех кто блеснёт. Аррибаса хотел лейпциг, а эта команда куёт таланты, Астон Вилла хотела Родригеса, но тоже мимо, и теперь он полирует скамью
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