«Обидно»: двое бывших игроков «Барсы» жалеют, что Беллингем оказался в «Реале»

Бывшие нападающие «Барселоны» Серхио Агуэро и Давид Вилья за последние 24 часа выразили сожаление по поводу того, что Джуд Беллингем играет за «Реал Мадрид». Оба вышедших на пенсию футболиста говорят одно и то же: они хотели бы видеть англичанина в другом клубе.

«Мне бы хотелось, чтобы Джуд Беллингем перешел в «Барсу», «Валенсию» или «Атлетико», — сказал Вилья Cadena Cope.

Что касается Агуэро, то он огорчен, что «Манчестер Сити» не смог подписать Джуда.

«Жаль, что Пеп Гвардиола не смог убедить его присоединиться к Холанду в «Манчестер Сити», — цитирует Агуэро Mirror.

«Великие команды всегда будут бороться за отличных игроков. «Сити» удавалось одержать верх в нескольких важных случаях, как, например, в случае с Холандом. Иногда дела идут не так, так устроен рынок».

«Беллингем находится на пути к тому, чтобы стать одним из лучших в мире – посмотрите, что он делает в сборной Англии», – добавляет Агуэро.

Когда Беллингем присоединился к «сливочным», он ясно дал понять, что мечтал играть только за «Реал Мадрид».

Возможно, здесь угадывается намек на зависть, поскольку Джуд забил 11 голов и сделал три результативные передачи в своих первых 12 матчах в новой команде. На фоне этого 103 миллиона евро, заплаченные «Реалом» за него, выглядят выгодной сделкой.