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«Обидно»: двое бывших игроков «Барсы» жалеют, что Беллингем оказался в «Реале»

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Бывшие нападающие «Барселоны» Серхио Агуэро и Давид Вилья за последние 24 часа выразили сожаление по поводу того, что Джуд Беллингем играет за «Реал Мадрид». Оба вышедших на пенсию футболиста говорят одно и то же: они хотели бы видеть англичанина в другом клубе.

«Мне бы хотелось, чтобы Джуд Беллингем перешел в «Барсу», «Валенсию» или «Атлетико», — сказал Вилья Cadena Cope.

Что касается Агуэро, то он огорчен, что «Манчестер Сити» не смог подписать Джуда.

«Жаль, что Пеп Гвардиола не смог убедить его присоединиться к Холанду в «Манчестер Сити», — цитирует Агуэро Mirror.

«Великие команды всегда будут бороться за отличных игроков. «Сити» удавалось одержать верх в нескольких важных случаях, как, например, в случае с Холандом. Иногда дела идут не так, так устроен рынок».

«Беллингем находится на пути к тому, чтобы стать одним из лучших в мире – посмотрите, что он делает в сборной Англии», – добавляет Агуэро.

Когда Беллингем присоединился к «сливочным», он ясно дал понять, что мечтал играть только за «Реал Мадрид».

Возможно, здесь угадывается намек на зависть, поскольку Джуд забил 11 голов и сделал три результативные передачи в своих первых 12 матчах в новой команде. На фоне этого 103 миллиона евро, заплаченные «Реалом» за него, выглядят выгодной сделкой.

4 комментария

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Ruslan3132
никто не удивлен )) днк барсы )
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Ali Ali
Надеюсь продолжить том же духе
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Кентуки
Оба заткнитесь!
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GloryReal
Сгорают от зависти. Лучший игрок мира играет в Реале. А у бчк одни посредственности. Их состав вызывает только уныние. Только за счет аренды Канселу и Фелиша на год спаслись. Реалу нужно купить Канселу у Сити.
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