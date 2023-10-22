«Скоро вы увидите его колоссальный талант»: Анчелотти в очередной раз восхитился Гюлером

Гюлер произвел неизгладимое впечатление на Анчелотти во время предсезонки «Мадрида». Как пишет Relevo, работа юноши на тренировках убедила итальянского специалиста в том, что Арда станет важной частью команды уже в текущем сезоне.

Похоже, папа Карло остается под впечатлением от турка до сих пор.

Анчелотти рассказал, когда Гюлер будет готов вернуться на футбольное поле, не забыв при этом похвалить своего подопечного. Слова итальянца передает Фабрицио Романо:

«Арда Гюлер сейчас в отличной форме, но ему все еще нужно немного времени. Может, дней 10. Конечно, он хотел начать по-другому [карьеру в «Мадриде»], но он очень молод. У него есть все время мира, чтобы преуспеть в этом клубе.

Скоро он будет готов, сможет играть. Скоро вы увидите его колоссальный талант».

Турок пока не успел показать себя в официальных матчах за «королевский клуб». Он получил повреждение еще до старта сезона.

Талант полузащитника хвалит не только главный тренер, но и ветераны клуба – Модрич и Кроос. Тони при этом просит болельщиков и прессу слишком не расхваливать молодого игрока.

Ждем скорейшего возвращения Арды в строй.