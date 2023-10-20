Похоже, «Реал» подпишет Дэвиса за смешную сумму. Алаба помогает

По данным Bild, «Реал Мадрид» надеется, что летом ему удастся подписать Альфонсо Дэвиса всего за 40 млн евро.

В следующем году цена канадца составит около 50 млн евро.

Почему так мало? Ведь речь идет об одном из лучших левых защитников в мире на данный момент.

По имеющейся информации, Дэвис не собирается продлевать соглашение с «Баварией», которое истекает в июле 2025 года. Чтобы не потерять игрока бесплатно, баварцы, как ожидается, отпустят его по низкой цене следующим летом.

22-летний футболист является приоритетной целью главного скаута мадридского «Реала» Юни Калафата. Кроме того, Давид Алаба также пытается убедить игрока перейти в «Мадрид».

В этом сезоне Альфонсо Дэвис отдал 3 голевые передачи в 11 матчах за «Баварию».