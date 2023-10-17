«Он совсем еще юнец». Сенна предостерег общественность от сравнений Беллингема с Зиданом

Глава отдела по связям с общественностью «Вильярреала», экс-игрок сборной Испании Маркос Сенна считает, что пока слишком рано сравнивать Джуда Беллингема и Зинедина Зидана.

«Беллингем − талант, который ознаменует целую эпоху, но сейчас слишком рано сравнивать его, − заявил Сенна в интервью AS. − Сравнения [с Зиданом] одиозны. Беллингем − совсем юный, он только начал чемпионат. Это правда, что у него отличные показатели. Я не думаю, что кто-то ожидал этого. Не ожидал и он. Зидан − тот, кто он есть: легенда с великим наследием. Нужно подождать три сезона в «Мадриде», чтобы понять, сможет ли Беллингем стать кем-то подобным».

«Хороший пример − путь, пройденный Бензема. Такое же терпение нужно иметь с такими парнями, как Беллингем. У него [Бензема] был медленный путь, хорошие игры, смешанные со страданиями и критикой в начале... В конце концов, справедливость восторжествовала. Или Лука Модрич, которому тоже потребовалось время на адаптацию, но в итоге он стал кумиром».

«У Беллингема есть впереди много лет, но он уже на ранних стадиях показал, что он хорош. Но в «Реале» нужна стабильность. Мы должны подождать и посмотреть, закрепится ли он в команде или это был летний душ».

Сенна прав, ведь постоянные сравнения с кем-то великим создают на новичка большое давление и громадные ожидания. Несмотря на то, что Джуд Беллингем мощно начал в «Мадриде», это лишь начало его большого пути в «королевском клубе».