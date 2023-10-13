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Модрич назвал новичка «Мадрида» необыкновенным талантом. Хорват очень верит в молодого парня

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Футбол Футбол

Пока еще не дебютировал.

После поражения в квалификационном матче к Евро-2024 от Турции (0:1) Лука Модрич разговорился про новичка «Мадрида» Арду Гюлера. Парень перебрался этим летом из «Фенербахче» за 20 млн евро и из-за травмы еще ни разу не вышел на поле.

«Арда Гюлер − прекрасный парень с необыкновенным талантом. Жаль, что из-за травмы у него пока не было возможности показать его мадридским болельщикам.

У него впереди яркая карьера, и я верю, что он принесет много радости нашим болельщикам».

Арда Гюлер может вернуться в состав «Мадрида» после международного перерыва. Он уже занимается в общей группе, но клуб не собирается форсировать возвращение игрока, так как хавбек перенес две травмы подряд.

1 комментарий

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Akbar Djumakulov
надеемся на лучшего
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