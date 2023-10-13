Кроос против индивидуальных наград в командных видах спорта. Тони привел железный аргумент

Тони Кроос – чемпион мира, пятикратный обладатель Лиги чемпионов, футболист с тележкой командных трофеев чемпионатов Испании и Германии – до сих пор не может похвастаться солидными индивидуальными наградами.

Вам наверняка попадались комментарии фанатов о том, что немецкий полузащитник наиграл на «Золотой мяч». С этим тезисом согласен и Хоселу – партнер Тони по «Мадриду». В недавнем интервью нападающий заявил:

«Кроос должен был выиграть пять «Золотых мячей»! Он невероятный игрок, способный изменить ход игры».

Но сам Кроос выступает против индивидуальных наград в футболе.

Тони в подкасте Einfach mal Luppen, который немец ведет со своим братом Феликсом, привел железный аргумент:

«Это [индивидуальные награды] престижно, но не важно. В этом есть большая разница. Лично для меня это не так важно, как для других футболистов. Я командный игрок, это видно по тому, как я действую на поле. Я хочу выигрывать титулы вместе с командой. В конечном итоге именно это имеет значение.

Поэтому меня даже в тайне не беспокоит отсутствие индивидуальных наград, «Золотого мяча» и всего такого. Я вообще считаю, что индивидуальные награды в командных видах спорта не нужны. Я всегда это говорил и остаюсь при своем мнении. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл».

И как с ним спорить?