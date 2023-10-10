Футболисты «Мадрида» получили от BMW новенькие автомобили. Кто из игроков выбрал самую дорогую машину?

19 лет «Мадрид» сотрудничал с Audi, но в 2022 году спонсором «сливочных» стал BMW.

Недавно футболисты основы «королевского клуба» получили от немецкой компании новенькие автомобили на сезон 2023/24.

Как пишет Marca, в отличие от прошлого года, когда единственными вариантами были исключительно электрокары, в этот раз футболисты смогли выбрать гибридные модели.

Футболистам было предложено выбрать машину из четырех моделей BMW: iX, XM, i4 и i7. Игроки могли запросить для своего новенького авто индивидуальный цвет.

По сведениям Marca, Куртуа, Кепа, Начо, Карвахаль, Беллингем, Модрич, Себальос, Гюлер, Родриго и Хоселу выбрали самые дорогие модели. Стоимость машин этих футболистов варьируется от 140 до 180 тысяч евро.

У игроков не будет проблем с зарядкой новый автомобилей. На базе «Мадрида» в Вальдебебасе оборудована станция для зарядки электрокаров, пишет Marca.

А какую модель выбрали бы вы?