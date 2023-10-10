Говорит Мадрид
Блог

Футболисты «Мадрида» получили от BMW новенькие автомобили. Кто из игроков выбрал самую дорогую машину?

Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
Хоселу Хоселу
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Начо Фернандес Начо Фернандес
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Арда Гюлер Арда Гюлер
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Клубы Клубы
Лука Модрич Лука Модрич
Реал Мадрид Реал Мадрид
Родриго Родриго
Дани Себальос Дани Себальос
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

19 лет «Мадрид» сотрудничал с Audi, но в 2022 году спонсором «сливочных» стал BMW.

Недавно футболисты основы «королевского клуба» получили от немецкой компании новенькие автомобили на сезон 2023/24.

Как пишет Marca, в отличие от прошлого года, когда единственными вариантами были исключительно электрокары, в этот раз футболисты смогли выбрать гибридные модели.

Футболистам было предложено выбрать машину из четырех моделей BMW: iX, XM, i4 и i7. Игроки могли запросить для своего новенького авто индивидуальный цвет.

По сведениям Marca, Куртуа, Кепа, Начо, Карвахаль, Беллингем, Модрич, Себальос, Гюлер, Родриго и Хоселу выбрали самые дорогие модели. Стоимость машин этих футболистов варьируется от 140 до 180 тысяч евро.

У игроков не будет проблем с зарядкой новый автомобилей. На базе «Мадрида» в Вальдебебасе оборудована станция для зарядки электрокаров, пишет Marca.

А какую модель выбрали бы вы?

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чёрный тюльпан
В какое же уродство превратились машины от BMW.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мир Задоф
ZEEKR рулит )
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Последняя «пятерка» была такой красивой, да и вообще дизайн у БМВ был хорош, но они решили все испортить. Все БМВ как один уродливые в последних вариантах, ну кроме тройки которую еще не успели изуродовать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GloryReal
Как же хорошо быть футболистом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hustler420
Ответ Чёрный тюльпан
В какое же уродство превратились машины от BMW.
ix шедевр епт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
12player
Ответ Чёрный тюльпан
В какое же уродство превратились машины от BMW.
согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ars10
Ответ Нефанатик
Последняя «пятерка» была такой красивой, да и вообще дизайн у БМВ был хорош, но они решили все испортить. Все БМВ как один уродливые в последних вариантах, ну кроме тройки которую еще не успели изуродовать
уродская ноздря все портит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
obid
Ответ Мир Задоф
ZEEKR рулит )
Кстати да, зико с виду очень крутые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий