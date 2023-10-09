Игрок «Реала» потерял доверие Анчелотти после мадридского дерби. Неужели он обречен?

А сколько было надежд...

Этим летом Фран Гарсия вернулся в «Реал» из «Райо Вальекано» в надежде закрепиться в основном составе родного клуба. Поскольку Ферлан Менди получил травму во время предсезонной подготовки, Гарсия сходу получил шанс на позиции левого защитника. Но после многообещающего начала, в последние недели его дела пошли под откос.

Из-за его ошибки «Хетафе» забил гол в 4-м туре Ла Лиги, а также Фран плохо сыграл в матче против «Атлетико», ставшим единственным поражением «Реала» в новом сезоне. С тех пор защитник не сыграл ни минуты.

Эдуардо Камавинга выходил в стартовом составе на позиции левого защитника на встречах с «Жироной» и «Наполи», а Менди вернулся в стартовый состав против «Лас-Пальмаса» и в игре против «Осасуны».

Согласно информации от Sport, это является следствием того, что Гарсия, который при этом получил вызов в сборную Испании на матчи с Шотландией и Норвегией, потерял доверие Карло Анчелотти. Вероятно, главный тренер считает Франа ответственным за поражение в мадридском дерби.

Учитывая слухи о том, что «Реал Мадрид» хочет подписать Альфонсо Дэвиса следующим летом, будущее Гарсии в клубе выглядит очень туманным. Сезон только начался, поэтому он постарается вернуть себе место в команде, но, если он попал в немилость к боссу мадридцев, эти попытки могут быть обречены на провал.