📸 В трансляцию попало милое взаимодействие Крооса и юного фаната «Мадрида». Мальчик держал плакат, посвященный Тони

«Реал» без особых проблем справился с «Осасуной» в девятом туре Ла Лиги. Подопечные Анчелотти отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

На 67-й минуте встречи на поле вышел Тони Кроос. Оператору трансляции удалось запечатлеть милое взаимодействие немца и его персонального фаната.

Полузащитник готовился исполнить угловой. Ожидая свисток от судьи, Тони обернулся и заметил на трибуне мальчика с плакатом, на котором было написано «Кроос лучший».

Тони подошел к парню и дал ему пять.

Стюард, похоже, был не прочь оказаться на месте мальчика.

Кроосу простое действие ничего не стоило, а парень точно запомнит эту «пятюню» от кумира.

Тони отлично ладит не только с маленькими поклонниками «королевского клуба», но и с юными футболистами системы «Мадрида». Как пишет Relevo, немец делает все, чтобы игроки молодежки чувствовали себя максимально комфортно на совместных тренировках с основой «сливочных».

Профессионал на поле и за его пределами.