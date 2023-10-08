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📸 В трансляцию попало милое взаимодействие Крооса и юного фаната «Мадрида». Мальчик держал плакат, посвященный Тони

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Тони Кроос Тони Кроос
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«Реал» без особых проблем справился с «Осасуной» в девятом туре Ла Лиги. Подопечные Анчелотти отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

На 67-й минуте встречи на поле вышел Тони Кроос. Оператору трансляции удалось запечатлеть милое взаимодействие немца и его персонального фаната.

Полузащитник готовился исполнить угловой. Ожидая свисток от судьи, Тони обернулся и заметил на трибуне мальчика с плакатом, на котором было написано «Кроос лучший».

Тони подошел к парню и дал ему пять.

Стюард, похоже, был не прочь оказаться на месте мальчика.

Кроосу простое действие ничего не стоило, а парень точно запомнит эту «пятюню» от кумира.

Тони отлично ладит не только с маленькими поклонниками «королевского клуба», но и с юными футболистами системы «Мадрида». Как пишет Relevo, немец делает все, чтобы игроки молодежки чувствовали себя максимально комфортно на совместных тренировках с основой «сливочных».

Профессионал на поле и за его пределами.

3 комментария

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ZA.RMA
❤️‍🩹 тронуло
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corazón blanco
Тони это ничего не стоит, а ребенку память на всю жизнь. Молодец.
+1
0
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Yri Yrov
в Испании в Англии легко прикоснуться к кумирам, а нам плять
0
0
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