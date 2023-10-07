Винисиус необычно отметил гол в ворота «Наполи». Объясняем, что означает празднование бразильца

«Реал» со счетом 3:2 обыграл «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Как всегда, подопечные Анчелотти креативно отпраздновали взятие ворот.

После гола Беллингема Винисиус примерил на себя образ фотографа.

А собственный гол бразилец отметил необычным жестом.

Празднование Вини посвящено реперу Jay-Z и его компании Roc Nation Sports, которая выкупила крупнейшее футбольное агентство Бразилии TFM. Футболист «Реала» продолжительное время сотрудничает с TFM.

Жест, который в матче с «Наполи» показал Винисиус, называется Roc-A-Fella Diamond Hand. Репер Jay-Z активно использует этот знак еще с середины 90-х.

В 2019 году артист даже зарегистрировал Roc-A-Fella Diamond Hand как товарный знак. Кстати, такой жест со сложенными руками в теории должен напоминать бриллиант. Похоже?