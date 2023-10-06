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Без Алабы и Начо, но с кантерано в центре защиты. Заявка «Реала» на матч с «Осасуной»

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Карло Анчелотти обнародовал заявку на предстоящий матч «Мадрида» с «Осасуной» в рамках 9 тура Ла Лиги. Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» завтра.

В заявку ожидаемо не попали травмированные Давид Алаба, Эдер Милитао, Тибо Куртуа и Арда Гюлер, а также Начо, который начнет отбывать трёхматчевую дисквалификацию за грубое нарушение на Порту в прошлой игре с «Жироной».

Карло Анчелотти постарается закрыть брешь в обороне с помощью кантерано Каррильо, который, видимо, станет третьим центральным защитником, также в центр обороны итальянский тренер может поставить Тчуамени или Менди.

Вот заявка «Мадрида» на матч с «Осасуной»:

8 комментариев

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Shomurod17
Реалу нужны молодые,новые ЦЗ если не сейчас то через пару лет придется искать,вот могли бы дать шанс молодежам и посмотрет чего они стоят
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Растиньяк
Начо клоун, идет по стопам Рамоса по своей тупости.
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Harut Hovsepyan
Ответ Хазяин
карва будет играть в центре а васкес на фланге, видели мы уже такое
Не помню, в каком матче было такое, но помню, что, по ощущениям, Карва там отлично сыграл. Еще помню, что и Менди по ходу матча играл центрального, но только эпизодами, когда Алаба по флангу вперед уходил.

Так-то вариантов достаточно, хоть Тчуамени и Камавингу туда ставь, ну и не забываем Вальверде, который, как и Кама, успел на всех позициях, кроме ГК, ЦЗ и ЦН, в Реале отыграть))
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Хазяин
Ответ Harut Hovsepyan
Не помню, в каком матче было такое, но помню, что, по ощущениям, Карва там отлично сыграл. Еще помню, что и Менди по ходу матча играл центрального, но только эпизодами, когда Алаба по флангу вперед уходил. Так-то вариантов достаточно, хоть Тчуамени и Камавингу туда ставь, ну и не забываем Вальверде, который, как и Кама, успел на всех позициях, кроме ГК, ЦЗ и ЦН, в Реале отыграть))
я тоже с ходу не помню тот матч, но точно помню что он играл цз и проигрывал только второй этаж
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