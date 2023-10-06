Без Алабы и Начо, но с кантерано в центре защиты. Заявка «Реала» на матч с «Осасуной»

Карло Анчелотти обнародовал заявку на предстоящий матч «Мадрида» с «Осасуной» в рамках 9 тура Ла Лиги. Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» завтра.

В заявку ожидаемо не попали травмированные Давид Алаба, Эдер Милитао, Тибо Куртуа и Арда Гюлер, а также Начо, который начнет отбывать трёхматчевую дисквалификацию за грубое нарушение на Порту в прошлой игре с «Жироной».

Карло Анчелотти постарается закрыть брешь в обороне с помощью кантерано Каррильо, который, видимо, станет третьим центральным защитником, также в центр обороны итальянский тренер может поставить Тчуамени или Менди.

Вот заявка «Мадрида» на матч с «Осасуной»: