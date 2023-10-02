Капитана «Реала» дисквалифицировали за подкат, когда победа была в кармане. Сколько матчей он пропустит?
Ла Лига официально объявила, что Начо дисквалифицирован на три ближайших матча «Реала» после красной карточки в игре с «Жироной».
Защитник неосторожно влетел в Кристиана Порту в компенсированное время, когда победа была уже обеспечена.
Клуб, скорее всего, попытается обжаловать решение, но пока утверждено, что капитан мадридцев пропустит следующие матчи:
🏚 против «Осасуны» – 7 октября
✈️ против «Севильи» – 21 октября
✈️ против «Барселоны» – 28 октября.
Карло Анчелотти будет вынужден обойтись без Начо в класико.
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