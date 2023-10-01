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⚡️ Матч «Наполи» - «Реал» под угрозой. Неаполь уже несколько дней страдает от землетрясений. Мадридский клуб бьет тревогу

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В Неаполе неспокойно.

В преддверии матча Лиги чемпионов «Наполи» - «Реал» из Италии приходят тревожные новости.

Вчера в Неаполе около 22:00 произошло землетрясение мощностью в четыре балла, которое застало врасплох футболистов мадридского клуба, не ожидавших подобных катаклизм. Королевский клуб встретил происшествие в отеле, тогда как неаполитанцы ночевали, по счастливой случайности, дома.

Обошлось без серьезных повреждений, но руководство испанского клуба бьет тревогу. Сообщается, что уже подготовлен план эвакуации стадиона, если землетрясение повторится во время матча.

Советник гражданской защиты Козина был вынужден провести дополнительную проверку стадиона перед сегодняшним матчем. Критических нарушений не было обнаружено.

Сообщается, что во время матча будут работать две добровольческих группы, которые будут находиться в районе стадиона и помогут болельщикам в случае эвакуации. Также продолжаются дальнейшие технические проверки арены.

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