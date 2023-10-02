Уважение превыше всего. Перес, Анчелотти и Начо лично извинились перед Порту, получившем травму после подката капитана «сливочных»

Правильный поступок.

Победа «Реала» над «Жироной» была почти безупречной: мадридцы забили три безответных гола очень сложному сопернику и, заработав три очка, вытеснили своих соперников с вершины турнирной таблицы.

Однако этот триумф омрачил жесткий подкат Начо Фернандеса против Кристиана Порту в компенсированное время. Полузащитник покинул поле в слезах, а капитан «Лос Бланкос» получил красную карточку решением ВАР. Этот эпизод расстроил не только футболиста «Жироны», но и самих «сливочных».

По информации от журналиста Нила Солы из Carrusel Deportivo, президент «Реала» Флорентино Перес сам позвонил Порту, чтобы извиниться за произошедшее и выразить свое сочувствие из-за полученной им травмы.

На испанском радио Onda Cero добавили, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти тоже поговорил с испанским полузащитником и извинился за необдуманный подкат своего игрока. Так же поступил и главный виновник этой ситуации Начо. Защитник позвонил Кристиану и попросил прощения за неосторожный фол против него.

Пока неизвестно, сколько матчей пропустит Начо после своего проступка. Ла Лига может наказать его на срок до четырех матчей, и тогда он не сможет принять участие в первом класико нового сезона.