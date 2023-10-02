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Уважение превыше всего. Перес, Анчелотти и Начо лично извинились перед Порту, получившем травму после подката капитана «сливочных»

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Правильный поступок.

Победа «Реала» над «Жироной» была почти безупречной: мадридцы забили три безответных гола очень сложному сопернику и, заработав три очка, вытеснили своих соперников с вершины турнирной таблицы.

Однако этот триумф омрачил жесткий подкат Начо Фернандеса против Кристиана Порту в компенсированное время. Полузащитник покинул поле в слезах, а капитан «Лос Бланкос» получил красную карточку решением ВАР. Этот эпизод расстроил не только футболиста «Жироны», но и самих «сливочных».

По информации от журналиста Нила Солы из Carrusel Deportivo, президент «Реала» Флорентино Перес сам позвонил Порту, чтобы извиниться за произошедшее и выразить свое сочувствие из-за полученной им травмы.

На испанском радио Onda Cero добавили, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти тоже поговорил с испанским полузащитником и извинился за необдуманный подкат своего игрока. Так же поступил и главный виновник этой ситуации Начо. Защитник позвонил Кристиану и попросил прощения за неосторожный фол против него.

 

Пока неизвестно, сколько матчей пропустит Начо после своего проступка. Ла Лига может наказать его на срок до четырех матчей, и тогда он не сможет принять участие в первом класико нового сезона.

6 комментариев

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banchik1
Достойно.
+6
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Алексей Радевич
Более идиотской красной карточки я не видел со времен Красной Пепе в игре с Хетафе
+5
0
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Эльдар Сулейманов
не понимаю для чего на последней добавленной минуте, побеждая 3-0 делать такой подкат, очень жутко было
+5
-1
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lfc29
Надеюсь Порту в ответ в среду обыграет Барселону в ЛЧ
+3
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corazón blanco
Молодцы, Начо конечно накосячил, но здорово, что клуб не остался в стороне и извинился за своего подопечного. И еще радует, что Порту избежал травмы и все у него будет хорошо.
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Sergy Grand
Ответ Эльдар Сулейманов
не понимаю для чего на последней добавленной минуте, побеждая 3-0 делать такой подкат, очень жутко было
и очень тупо
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