📸Это твой момент, парень. Болельщики зафиксировали красивый жест Тчуамени по отношению к Беллингему

Быстро нашли общий язык.

В субботу «Мадрид» обыграл «Жирону» со счетом 3:0. Одним из героев матча стал Джуд Беллингем, который ассистировал в первом тайме Хоселу, а во втором забил сам.

Болельщики с трибун сняли, как хавбек хотел отпраздновать гол вместе с Орельеном Тчуамени и жестом подозвал француза к себе. Однако у него были другие планы: Тчуамени сказал одноклубнику, чтобы тот сперва исполнил свой фирменный жест, а уже потом шел к нему.

Очаровательное отношение друг к другу, не находите?