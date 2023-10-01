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📸Это твой момент, парень. Болельщики зафиксировали красивый жест Тчуамени по отношению к Беллингему

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Быстро нашли общий язык.

В субботу «Мадрид» обыграл «Жирону» со счетом 3:0. Одним из героев матча стал Джуд Беллингем, который ассистировал в первом тайме Хоселу, а во втором забил сам.

Болельщики с трибун сняли, как хавбек хотел отпраздновать гол вместе с Орельеном Тчуамени и жестом подозвал француза к себе. Однако у него были другие планы: Тчуамени сказал одноклубнику, чтобы тот сперва исполнил свой фирменный жест, а уже потом шел к нему.

Очаровательное отношение друг к другу, не находите?

1 комментарий

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yusupov_kazbek@icloud.com
А Мбапе пусть подписывает новый контракт с ПСЖ .тут и без него есть кому забивать .
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