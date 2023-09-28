«Это не фэйр-плей». Тебас обвиняет клубное ТВ «Реала» – теперь там показывают ошибки судей Ла Лиги, особенно в пользу «Барсы»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против телеканала «Реал Мадрид» за показ игровых эпизодов, в которых судья принимает спорное решение не в пользу мадридцев.

«То, что делает «Реал Мадрид ТВ», не соответствует фэйр-плей. Говорить о том, что это влияет на ход соревнований [Ла Лиги], слишком преувеличено. Я бы так не сказал».

В этом сезоне «Реал» постоянно показывает спорные эпизоды матчей. После одного из матчей они даже показали «доказательство» того, что судьи в этой кампании часто свистят в пользу «Барселоны».

Ранее телеканал «Реал Мадрид» был в основном посвящен наследию клуба, историческим документальным фильмам о футболе, тактике и т.п. Теперь он используется по-другому.