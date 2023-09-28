Говорит Мадрид
Блог

«Это не фэйр-плей». Тебас обвиняет клубное ТВ «Реала» – теперь там показывают ошибки судей Ла Лиги, особенно в пользу «Барсы»

Хавьер Тебас
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Флорентино Перес Флорентино Перес
Футбол Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против телеканала «Реал Мадрид» за показ игровых эпизодов, в которых судья принимает спорное решение не в пользу мадридцев.

«То, что делает «Реал Мадрид ТВ», не соответствует фэйр-плей. Говорить о том, что это влияет на ход соревнований [Ла Лиги], слишком преувеличено. Я бы так не сказал».

I invited Florentino Perez and Javier Tebas for dinner, left them alone in a room' - presenter recounts stunt - Football España

В этом сезоне «Реал» постоянно показывает спорные эпизоды матчей. После одного из матчей они даже показали «доказательство» того, что судьи в этой кампании часто свистят в пользу «Барселоны».

Ранее телеканал «Реал Мадрид» был в основном посвящен наследию клуба, историческим документальным фильмам о футболе, тактике и т.п. Теперь он используется по-другому.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврал
Они лгут?Подавайте в суд.Если нет-подавайте в отставку.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Тебас бедный не знает как отмазать Барсу. Одних «я болею за Реал» уже не хватает. Пустословий уже недостаточно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
Тебас официально признался что он фанат Реала, а это о многом говорит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Т. е. мы должны молча глотать произвол ваших негрейровских судей? Игры закончились, а каталонцу Тебасу пора бы заняться серьёзными вещами.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
Ответ Real_v_dushe
Т. е. мы должны молча глотать произвол ваших негрейровских судей? Игры закончились, а каталонцу Тебасу пора бы заняться серьёзными вещами.
Тебас ярый болельщик Реала!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий