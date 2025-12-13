🎥 Марсело поставил Винисиуса выше Ямаля, Салаха, Дембеле и других звезд. А между игроками «Мадрида» выбрать не смог

Марсело заглянул к блогеру с канала Futbolcontemo. Задача у бразильца была простая: выбирать одного игрока из пары футболистов.

Ведущий первым назвал имена Винисиуса и Ламина Ямаля, легенда «Мадрида» выбрал соотечественника. Винисиуса Марсело предпочел целому ряду звезд футбола: Усману Дембеле, Маркусу Рэшфорду, Эстевао, Хвиче Кварацхелии, Дезире Дуэ, Антони, Рафинье Диасу, Мохамеду Салаху и Луису Диасу.

Когда блогер в пару к Вини отправил Родриго, Марсело сломался: «Оба!» Затем ведущий попросил выбрать между двумя бразильцами и Килианом Мбаппе, легенда ответил: «Все трое!»

Других ответов от легенды «королевского клуба» ждать не стоило. Марсело всегда поддерживает Вини, недавно говорил:

«Я знаю Винисиуса с тех пор, как ему было 18 лет. Он отличный парень, не такой, каким может показаться со стороны. Когда он пришел в команду, были моменты, над которыми еще стоило поработать. Но он понимал, что для игры за «Мадрид» должен расти, у него уже тогда был правильный настрой. Сейчас ему нужно молча работать, играть и забивать, а остальные пусть болтают».