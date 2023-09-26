Нашел свою любовь в Испании.

Рейньер перешел в «Реал» из «Фламенго» в январе 2020 года за 30 миллионов евро. Сезон-2022/23 атакующий полузащитник провел в аренде в «Жироне», ранее бразилец провел два сезона в дортмундской «Боруссии».

Этим летом «Реал» в третий раз отдал в аренду игрока, купленного за 30 млн евро - этот сезон атакующий полузащитник проведет в клубе Серии А «Фрозиноне».

И хоть пока Рейньер не сыграл ни одного матча за Мадрид, списывать его счетов рановато - бразильцу всего 21 год.

Сам футболист не унывает в компании испанки Софии Морено - 19-летней тиктокерши с 4 миллионами подписчиков.