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30-миллионный бразилец Рейньер уже 3 года не может сыграть за «Реал», но не унывает в компании красотки Софии Морено

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Футбол Футбол

Нашел свою любовь в Испании.

Reinier - Player profile 23/24 | Transfermarkt

Рейньер перешел в «Реал» из «Фламенго» в январе 2020 года за 30 миллионов евро. Сезон-2022/23 атакующий полузащитник провел в аренде в «Жироне», ранее бразилец провел два сезона в дортмундской «Боруссии».

Reinier - Player profile 23/24 | Transfermarkt

Этим летом «Реал» в третий раз отдал в аренду игрока, купленного за 30 млн евро - этот сезон атакующий полузащитник проведет в клубе Серии А «Фрозиноне».

И хоть пока Рейньер не сыграл ни одного матча за Мадрид, списывать его счетов рановато - бразильцу всего 21 год.

Сам футболист не унывает в компании испанки Софии Морено - 19-летней тиктокерши с 4 миллионами подписчиков.

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4 комментария

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Kapitan Klos
Уважаемая редакция сайта sports.ru! Большое Вам спасибо за достаточно полное раскрытие темы интересной персонажки Софии Морено, за различные ракурсы, позволяющие составить полное и объективное впечатление от этой деятельницы электронного контента, покорительницы социальных сетей. Продолжайте радовать нас!
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corazón blanco
Рейньер к сожалению пока единственный промах Джуни Калафата из всех трансферов в Мадрид.
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Pink Floyd1276
Ответ j-o-k-e-r
где грудь ???
Вся в попу ушла.
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