30-миллионный бразилец Рейньер уже 3 года не может сыграть за «Реал», но не унывает в компании красотки Софии Морено
Нашел свою любовь в Испании.
Рейньер перешел в «Реал» из «Фламенго» в январе 2020 года за 30 миллионов евро. Сезон-2022/23 атакующий полузащитник провел в аренде в «Жироне», ранее бразилец провел два сезона в дортмундской «Боруссии».
Этим летом «Реал» в третий раз отдал в аренду игрока, купленного за 30 млн евро - этот сезон атакующий полузащитник проведет в клубе Серии А «Фрозиноне».
И хоть пока Рейньер не сыграл ни одного матча за Мадрид, списывать его счетов рановато - бразильцу всего 21 год.
Сам футболист не унывает в компании испанки Софии Морено - 19-летней тиктокерши с 4 миллионами подписчиков.
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