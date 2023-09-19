Говорит Мадрид
Блог

🎉 Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй Арда Гюлера

Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Арда Гюлер Арда Гюлер
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Лука Модрич Лука Модрич
Футбол Футбол

Возвращение в строй турецкого новичка мадридского «Реала» ожидается в ближайшие дни.

«Арда Гюлер присоединится к команде в понедельник», - заявил Карло Анчелотти.

Анчелотти также подтвердил, что Лука Модрич выйдет в стартовом составе против «Униона».

Напомним, что Гюлер получил мышечную травму во время предсезонной подготовки.

Возможно, что турок окажется на скамейке запасных уже в воскресенье, когда сливочные будут играть с «Атлетико».

Напомним, что «Реал» купил Гюлера у «Фенербахче» за 20 миллионов евро.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
V S
Как раз он покажет себя в Мадридской дерби.!!!. VS.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Очень хочется посмотреть на этого вундеркинда в деле. На пару с Камавмнгой и Джудом самый интересный игрок команды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Хорошие новости, но главное не форсировать возвращение, хочется насладиться уже полностью физически готовым к играм Ардой. Уверен, что парень будет выжигать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Axmat Cecenov
Ответ V S
Как раз он покажет себя в Мадридской дерби.!!!. VS.
Не надо его в дерби. Эти костоломы поломают его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий