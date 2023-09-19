Возвращение в строй турецкого новичка мадридского «Реала» ожидается в ближайшие дни.

«Арда Гюлер присоединится к команде в понедельник», - заявил Карло Анчелотти.

Анчелотти также подтвердил, что Лука Модрич выйдет в стартовом составе против «Униона».

Напомним, что Гюлер получил мышечную травму во время предсезонной подготовки.

Возможно, что турок окажется на скамейке запасных уже в воскресенье, когда сливочные будут играть с «Атлетико».

Напомним, что «Реал» купил Гюлера у «Фенербахче» за 20 миллионов евро.