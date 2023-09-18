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Анчелотти обошел Зидана по количеству побед с «Мадридом». Карло – второй по этому показателю

Мигель Муньос
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«Реал» мощно ворвался в сезон. «Сливочные» выиграли все пять матчей на старте Ла Лиги. «Мадрид» – единственная команда, которой удалось не потерять очки в новой кампании.

Победа над «Сосьедадом» в 5-м туре чемпионата Испании позволила Анчелотти подвинуть Зидана со второй строчки в списке тренеров с наибольшим количеством выигранных матчей у руля «королевского клуба».

До первого места Папе Карло еще далеко. Мигель Муньос возглавляет элитный список, на его счету – 357 побед с «Реалом».

При Анчелотти «Мадрид» выиграл 112 матчей в Ла Лиге, 36 – в Лиге чемпионов, 17 – в Кубке Испании, 4 – на клубном чемпионате мира. Также на счету итальянского специалиста 2 победы в матчах за Суперкубок Европы и 2 победы в играх за Суперкубок Испании.

Карло рассказал, как отметит свое достижение:

«Для меня большая честь превзойти Зинедина Зидана по количеству побед, я очень счастлив. Я собираюсь отпраздновать это в компании жены и бокала хорошего вина».

Впереди у «Мадрида» домашний матч с берлинским «Унионом» в Лиге чемпионов. А следующая игра в Ла Лиге – дерби с «Атлетико» на выезде.

Как вам достижение Анчелотти? Солидно?

2 комментария

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Barcelonec1986
Папа Карло великий тренер, кто бы , что ни говорил
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Makar Tert
а как так получается что мы с папой Карло выиграли суперкубок Испании в сезоне 21 22 где выиграли 2 матча , а в прошлом сезоне в суперкубке обыграли Валенсию, но у Карло всего 2 победы в суперкубке?
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