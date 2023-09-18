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Карло Анчелотти выделил двух игроков «Мадрида» после победы над «Реал Сосьедад»

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Карло Анчелотти остался доволен игрой своей команды в матче против «Реал Сосьедад», который завершился победой «Мадрида» со счетом 2:1.

Особой похвалы тренер удостоил двух игроков – Хоселу и Франа Гарсию.

«Фран Гарсия был очень хорош. По правде говоря, он немного пострадал, потому что Кубо был опасен, но Фран отдал две голевые передачи, и благодаря ему мы выиграли игру», – заявил Анчелотти на пресс-конференции после матча.

«Мне очень нравится Хоселу, потому что он – гарантия успеха. Он очень важен для нас, он единственный, кто обладает такими навыками в атаке. Нам не хватало кого-то вроде него в прошлых сезонах».

Фран Гарсия был назван лучшим игроком матча за две результативные передачи, а Хоселу забил важный победный гол во втором тайме.

1 комментарий

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Азамат Оралов
Хорошая мотивация для Хоселу от Карло
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