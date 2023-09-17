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«Самый важный клуб в моей жизни»: Иско с теплом ждет выезд на «Бернабеу»

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Летом Иско присоединился к «Бетису». Экс-полузащитник «Мадрида» три раза подряд становился MVP матча в составе новой команды.

Но, конечно, особое место в сердце испанца занимает «Мадрид», в котором Иско провел почти 10 лет. Полузащитник признался, что ждет выезд на «Бернабеу».

Слова игрока передает Фабрицио Романо:

«Я надеюсь, что меня хорошо примут на «Сантьяго Бернабеу», мадридский «Реал» был самым важным клубом в моей жизни. Я всегда буду любить и уважать «Реал».

В составе «сливочных» Иско провел 353 матча, в которых забил 53 гола и отдал 57 ассистов. «Бернабеу» точно устроит полузащитнику теплый прием. Испанец встретится со своей бывшей командой 10 декабря, соперники сыграют в рамках 16-го тура Ла Лиги.

А чем вам запомнилась игра Иско в «Мадриде»?

1 комментарий

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Александр Яковлев
Я очень жду этот матч, возможно даже пущу скупую слезу.На 100% уверен, что если Иско забьёт, то не будет праздновать и фаны Реала тоже будут ему хлопать..
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