«Самый важный клуб в моей жизни»: Иско с теплом ждет выезд на «Бернабеу»
Летом Иско присоединился к «Бетису». Экс-полузащитник «Мадрида» три раза подряд становился MVP матча в составе новой команды.
Но, конечно, особое место в сердце испанца занимает «Мадрид», в котором Иско провел почти 10 лет. Полузащитник признался, что ждет выезд на «Бернабеу».
Слова игрока передает Фабрицио Романо:
«Я надеюсь, что меня хорошо примут на «Сантьяго Бернабеу», мадридский «Реал» был самым важным клубом в моей жизни. Я всегда буду любить и уважать «Реал».
В составе «сливочных» Иско провел 353 матча, в которых забил 53 гола и отдал 57 ассистов. «Бернабеу» точно устроит полузащитнику теплый прием. Испанец встретится со своей бывшей командой 10 декабря, соперники сыграют в рамках 16-го тура Ла Лиги.
А чем вам запомнилась игра Иско в «Мадриде»?
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