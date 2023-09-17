Летом Иско присоединился к «Бетису». Экс-полузащитник «Мадрида» три раза подряд становился MVP матча в составе новой команды.

Но, конечно, особое место в сердце испанца занимает «Мадрид», в котором Иско провел почти 10 лет. Полузащитник признался, что ждет выезд на «Бернабеу».

Слова игрока передает Фабрицио Романо:

«Я надеюсь, что меня хорошо примут на «Сантьяго Бернабеу», мадридский «Реал» был самым важным клубом в моей жизни. Я всегда буду любить и уважать «Реал».

В составе «сливочных» Иско провел 353 матча, в которых забил 53 гола и отдал 57 ассистов. «Бернабеу» точно устроит полузащитнику теплый прием. Испанец встретится со своей бывшей командой 10 декабря, соперники сыграют в рамках 16-го тура Ла Лиги.

А чем вам запомнилась игра Иско в «Мадриде»?