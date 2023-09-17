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Ильярраменди вспомнил день презентации в «Мадриде». Тогда Перес опрометчиво разрешил привести всех друзей

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Получилось легендарное фото.

Экс-хавбек «Мадрида» Асьер Ильярраменди, который этим летом в 33 года перебрался в клуб МЛС «Даллас», в интервью AS вспомнил день, когда его презентовали на «Бернабеу». Тогда была сделана легендарная фотография, которая больше напоминает вечер встречи выпускников.

«Когда подписал контракт с «Мадридом», то был вместе с моими друзьями в родной деревне. Поговорил с ними, и они захотели поехать со мной в столицу. Желающих было больше, чем я думал. Они поехали на автобусе и в принципе в их планы входило только побывать на трибунах, ограничиться этим.

Но рано утром в день презентации Флорентино [Перес] спросил меня, кто приедет кроме моей семьи. Я сказал, что друзья. И Флорентино ответил: «Ну, тогда пусть они тоже поднимутся в ложу». Я: «О, нет-нет, их очень много». А он говорит: «Да это не имеет значения, пусть все заходят». Это было очень приятно. Разделил этот особенный день с людьми, которых люблю.

Вот только теперь каждый раз, когда случается презентация, меня постоянно отмечают в Твиттере».

То фото с презентации Асьера Ильярраменди действительно стало легендарным, ведь на нем, помимо самого игрока и Флорентино Переса, также запечатлены тридцать один его друг.

Испанец баскского происхождения перебрался из «Сосьедада» в «Мадрид» в июле 2013 года за 32 млн евро. За два сезона в «Мадриде» он сыграл в 90 матчах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. В 2015 году он вернулся обратно в «Сосьедад», но уже за 16 млн евро.

2 комментария

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corazón blanco
Да, это презентация долгие годы еще была мемом. Но каков же Флорентино, молодец, что разрешил всем его друзьям и товарищам разделить радость Асьера в тот день.
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Mustang Shelby
деньги просто на ветер, когда его хотели купить сколько в комментариях было разногласия, я категорически против был
+1
0
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