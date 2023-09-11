Этого парня не остановить.

Даже во время медового месяца на Бора-Бора Тибо Куртуа не забывал тренироваться, чтобы поддерживать идеальную форму. Его даже не удержала отдыхающая рядом жена, израильская модель Мишель Герциг.

В июле пара поженилась и отправилась в путешествие на райский остров, чтобы насладиться природой и отдыхом вдали от чужих взглядов. Казалось бы, это идеальное время, чтобы позагорать на песке и забыть обо всем мире, но для Тибо профессионализм всегда на первом месте.

Пока его новоиспеченная жена с удовольствием ела картошку фри с кетчупом и майонезом, вратарь мадридского «Реала» в поте лица тренировался на пляже. Мишель даже записала об этом забавное видео для своих соцсетей.

Да уж, быть замужем за спортсменом иногда может быть непросто!