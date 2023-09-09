Луку всегда ждут в Хорватии.

38-летнего Модрича все чаще спрашивают о том, где он хотел бы завершить свою карьеру. Этим летом он отверг предложение из Саудовской Аравии, чтобы остаться в «Мадриде», но в новом сезоне он нередко остается на скамейке запасных.

Контракт легендарного полузащитника с «Реалом» заканчивается летом, и журналистам, естественно, интересно, куда бы игрок хотел отправиться дальше. В интервью Sportske Novosti Лука сказал, что хотел бы вернуться в свою первую команду, загребское «Динамо», но вряд ли ей понадобится такой возрастной футболист.

«Возвращение в «Динамо Загреб»? Я обещал, что вернусь. Но тогда я не знал, как пойдет моя жизнь, и насколько некоторые вещи станут сложным, учитывая все, что произошло.

Насколько реально, что «Динамо» вообще захочет игрока в возрасте 39–40 лет, и какой в этом вообще смысл ? »

Но хорватский клуб не согласился со своим экс-игроком. Спустя пару дней в соцсетях «Динамо Загреб» появился такой пост:

«Дорогой наш Лука, с днем ​​рождения и всего наилучшего от твоего «Динамо» #имелобысмысл ».

На арте дополнительно изображен баннер со словами «Имело бы смысл».

Может, Лука все же сможет исполнить свое обещание?