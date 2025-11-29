🚨 Рамос может вернуться в Европу и намерен поехать на ЧМ-2026. В марте ему исполнится 40 😲

39-летний Серхио Рамос планирует покинуть «Монтеррей», в котором выступает девять месяцев.

Испанский защитник интересен некоторым клубам из Европы, МЛС и Саудовской Аравии, сообщает Marca.

Футболист не планирует завершать карьеру и нацелен на попадание в состав сборной Испании и участии на ЧМ-2026.

Любопытно, что один из вариантов для Рамоса – «Интер Майами». Но еще интереснее – ждут ли его фанаты мадридского «Реала»?

💭 «Он уже закончил».

💭 «Научите парня, когда нужно уходить».

💭 «В «Майами» было бы интересно».

💭 «Он не знает, как завершить карьеру?»

Не ждут.