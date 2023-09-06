«В субботу мне исполнится 38 лет. Это фантастика», – сказал Лука Модрич в интервью хорватскому изданию Sporstke Novosti. – «Если бы кто-нибудь сказал мне 10 лет назад, что я буду по-прежнему наслаждаться футболом и всем, что он приносит: тренировками, встречами с товарищами по команде, поддержкой болельщиков, я бы, честно говоря, не поверил».

Полузащитник также подтвердил, что не оставит футбол даже после выхода на пенсию в ближайшие годы:

«Единственное, что я знаю, – это то, что я хочу остаться в футболе. В какой роли? Пока не придумал. Я поступил в Академию тренеров и надеюсь закончить ее в Хорватии».

Модрич выступает за мадридский «Реал» уже 11 сезонов и после 492 матчей за клуб имеет в активе пять титулов Лиги чемпионов.

Однако в этом сезоне хорват получает мало игрового времени, несмотря на то, что Карло Анчелотти выбрал схему с четырьмя полузащитниками.