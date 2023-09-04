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«Все внимание приковано к нему». Карвахаль восхищен быстрой адаптацией новичка «Мадрида»

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Парень с первых матчей оправдывает ожидания.

Защитник «Мадрида» Дани Карвахаль отбыл в расположение сборной Испании. В эксклюзивном интервью Relevo испанец рассказал об удивительной адаптации новичка «сливочных» Джуда Беллингема.

«Меня не было во время процесса адаптации таких игроков, как Криштиану Роналду и Серхио Рамос. Но с тех пор, как я здесь, я никогда не видел такой быстрой адаптации [как у Беллингема]. Не только в спортивном плане, где он показывает высокие результаты, но и в раздевалке, в отношениях с партнерами по команде».

«Это игрок, на которого оказывается большое давление. Он стоит больших денег, и все внимание приковано к нему. С самого первого дня он общается со всеми, разговаривает то с одним, то другим, шутит... Тренируется, остается работать после. Я думаю, что он фантастический парень и уже встал на ноги».

«Он уже пытается общаться на испанском. Джуд еще не очень много говорит, но произносит слова, что помогает ему понять себя. Это очень ценно».

В четырех турах Ла Лига Джуд Беллингем забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Англичанин − лучший бомбардир испанского чемпионата.

2 комментария

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VuNePonimaete
Если он на старте такую мощь выдает, то что будет когда он полную адаптацию пройдет?
+2
0
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Raul14
Ответ VuNePonimaete
Если он на старте такую мощь выдает, то что будет когда он полную адаптацию пройдет?
будет новым королем)
0
0
0
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