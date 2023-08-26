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Магия вернулась: Иско три раза подряд признан MVP матча в составе «Бетиса»

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Иско не забивал в Ла Лиге с 22 сентября 2021 года – тогда он еще был игроком «Мадрида» и принял участие в разгроме «Мальорки» (6:1).

Уроженец Малаги снова забил - на этот раз за свой новый клуб «Бетис» в прошедшей игре в субботу с «Атлетиком». Тренеру Мануэлю Пеллегрини потребовалось всего три тура, чтобы вернуть Иско его магию. Получается, что футболист забил за «Бетис» столько же голов, сколько забил за «Севилью» за 19 матчей.

Иско уже трижды признавался лучшим игроком матча с начала сезона: после трех туров Ла Лиги с «Вильярреалом», «Атлетико» и «Атлетиком».

Футболист перешел в «Бетис» этим летом, как свободный агент. Предыдущие полгода Иско провел без команды, после того, как его контракт с «Севильей» был расторгнут, а трансфер в «Унион Берлин» в январе сорвался.

Во время презентации в «Бетисе» Иско заявил: «Я полон желания показать на какой футбол все еще способен физически и психологически».

Поздравляем Иско и радуемся, что его магия вернулась!

 

4 комментария

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Нефанатик
От за него я рад
+3
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Олег Овчинников
Ничего удивительного, учитывая, что свой лучший футбол он демонстрировал в "Малаге", под руководством как раз Пеллегрини.
+2
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Ummash
Удачи тебя Иско
0
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