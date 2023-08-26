Что за игрок.

Джуд Беллингем переехал в Ла Лигу, и с первого же матча он поразил всех. Англичанин забил четыре гола и оформил один ассист всего за три тура чемпионата.

Им восхищаются не только фанаты, но и товарищи по команде — под каждым постом Джуда в соцсетях есть комплименты практически от каждого игрока «Реала». После победы над «Сельтой» (1:0), вырванной благодаря голу Беллингема, к ним присоединился и легендарный защитник «Мадрида» Марсело.

«О боже, этот парень 😳», — ответил бразилец на комментарий Алабы под недавним постом полузащитника.

Приятно видеть, что экс-защитник мадридцев время от времени следит за своим бывшим клубом.

И вообще Марсело можно понять 😄