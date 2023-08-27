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💣 «Реал» может купить сразу двух защитников в следующем году. Их имена уже известны

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«Реал Мадрид» активно интересуется Альфонсо Дэвисом и Рисом Джеймсом, сообщает Relevo.

Королевский клуб планирует приобрести защитников в 2024 году.

Текущий контракт Дэвиса с мюнхенской «Баварией» истекает в 2025 году, поэтому футболист может достаться мадридцам по относительно низкой цене. В Германии пишут, что защитник намеренно замедляет переговоры по новому контракту, желая привлечь внимание «Реала».

Ситуация с Рисом Джеймсом сложнее: его контракт с «Челси» только в 2028 году. Кроме того, недавно он стал капитаном лондонцев.

9 комментариев

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Никита Самарин
Оба не очевидный вариант. Рис Джеймс часто травмируется, а на позицию Дэвиса вернули молодого, талантливого воспитанника (Фран Гарсия).
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Sevillafan
Ответ Никита Самарин
Оба не очевидный вариант. Рис Джеймс часто травмируется, а на позицию Дэвиса вернули молодого, талантливого воспитанника (Фран Гарсия).
Фран слишком белый для Реала
+2
-1
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Mustang Shelby
варианты конечно отличные но джеймс чересчур травмируется вопрос зачем его покупать? в данный момент лучше купить павара он как раз хочет уйти из баварии
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Tyrone Woodley
Дэвис отличная покупка будет, а на правый фланг лучше взять Фримпонга из Байера.
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Геннадий Чеботарев
нам нужны цз а не лотерали. проблема в центре как была,так и остаётся. и лотералями ее не закрыть. а Карвахаль в этих трёх матчах один из лучших игроков и условным Джеймса до него как до луны.
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Артём Поддубный
Рис Джеймс отличный вариант, и возможно Реал даже пойдет за ним. Но если заиграет Фран Гарсия, то целесообразности покупать Альфонсо Дэвиса я не вижу.
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ffdxd6vtwj
Ответ Sevillafan
Фран слишком белый для Реала
слишком синегранатовый для реала)
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