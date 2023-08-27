9 комментариев

«Реал Мадрид» активно интересуется Альфонсо Дэвисом и Рисом Джеймсом, сообщает Relevo.

Королевский клуб планирует приобрести защитников в 2024 году.

Текущий контракт Дэвиса с мюнхенской «Баварией» истекает в 2025 году, поэтому футболист может достаться мадридцам по относительно низкой цене. В Германии пишут, что защитник намеренно замедляет переговоры по новому контракту, желая привлечь внимание «Реала».

Ситуация с Рисом Джеймсом сложнее: его контракт с «Челси» только в 2028 году. Кроме того, недавно он стал капитаном лондонцев.